La consulta per rilanciare i negozi
La consulta per rilanciare i negozi si è ufficialmente formata, perché le attività commerciali locali chiedevano un canale diretto con le istituzioni. La nuova struttura coinvolge rappresentanti di negozi, associazioni di categoria e amministratori comunali. Uno degli obiettivi principali è trovare soluzioni pratiche per attrarre più clientela nei negozi di quartiere, come promozioni e iniziative locali.
Si è ufficialmente costituita la consulta tematica del commercio, uno strumento pensato per rafforzare il dialogo tra le attività imprenditoriali del territorio e costruire insieme nuove opportunità per il commercio di vicinato. Dopo un anno di lavoro preparatorio, il tavolo prende il via con nove componenti e con la nomina del coordinatore Daniele Percich, titolare dell’enoteca e caffetteria Bicerada, e del vicecoordinatore Anselmo Vismara, storico commerciante di Palazzolo e titolare del negozio di abbigliamento Vimar: una scelta che unisce esperienza e nuove energie, rappresentando continuità generazionale e territoriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Andrea Nobili (Avs): «È tempo di rilanciare la Consulta regionale per la disabilità»
Andrea Nobili di Avs sottolinea l'importanza di rafforzare e rilanciare la Consulta regionale per la disabilità, affinché possa svolgere un ruolo più efficace come spazio di partecipazione, confronto e co-programmazione delle politiche regionali.
Numeri e aspettative: "Occasione importante per rilanciare consumi e vitalità dei negozi"
I saldi invernali 2026 rappresentano un’occasione significativa per rilanciare i consumi e la vitalità dei negozi italiani.
Consulta del Porto, primo vagito. Il sindaco Vesprini: «Per me è un sogno che si avvera»PORTO SAN GIORGIO Il sindaco Valerio Vesprini ha convocato la prima seduta della consulta del Porto turistico, nuovo organismo partecipativo ... msn.com
A Cosenza riparte la Consulta del Commercio: confronto su sicurezza, viabilità e rilancio del Centro StoricoA Palazzo dei Bruzi, il sindaco Franz Caruso e l’assessore Sarino Branda incontrano la Consulta: priorità su viabilità, abusivismo, decoro e strategie condivise per la Fiera di San Giuseppe e l’attrat ... cosenzachannel.it
L’Assessorato alle Politiche Giovanili e la Consulta dei Giovani di Cavarzere presentano il sondaggio per scegliere il logo ufficiale! Da oggi 13 febbraio, e per 15 giorni, tutti i cittadini potranno partecipare al sondaggio per votare il logo della Consulta dei Gio - facebook.com facebook