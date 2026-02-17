La consulta per rilanciare i negozi

La consulta per rilanciare i negozi si è ufficialmente formata, perché le attività commerciali locali chiedevano un canale diretto con le istituzioni. La nuova struttura coinvolge rappresentanti di negozi, associazioni di categoria e amministratori comunali. Uno degli obiettivi principali è trovare soluzioni pratiche per attrarre più clientela nei negozi di quartiere, come promozioni e iniziative locali.

Si è ufficialmente costituita la consulta tematica del commercio, uno strumento pensato per rafforzare il dialogo tra le attività imprenditoriali del territorio e costruire insieme nuove opportunità per il commercio di vicinato. Dopo un anno di lavoro preparatorio, il tavolo prende il via con nove componenti e con la nomina del coordinatore Daniele Percich, titolare dell’enoteca e caffetteria Bicerada, e del vicecoordinatore Anselmo Vismara, storico commerciante di Palazzolo e titolare del negozio di abbigliamento Vimar: una scelta che unisce esperienza e nuove energie, rappresentando continuità generazionale e territoriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Consulta del Porto, primo vagito. Il sindaco Vesprini: «Per me è un sogno che si avvera»PORTO SAN GIORGIO Il sindaco Valerio Vesprini ha convocato la prima seduta della consulta del Porto turistico, nuovo organismo partecipativo ... msn.com

la consulta per rilanciareA Cosenza riparte la Consulta del Commercio: confronto su sicurezza, viabilità e rilancio del Centro StoricoA Palazzo dei Bruzi, il sindaco Franz Caruso e l’assessore Sarino Branda incontrano la Consulta: priorità su viabilità, abusivismo, decoro e strategie condivise per la Fiera di San Giuseppe e l’attrat ... cosenzachannel.it