Luis Hodaj ha conquistato un importante risultato nel fighting internazionale, spinto dalla guida di Totò Di Natale. La vittoria arriva dopo mesi di allenamenti intensi e di sacrifici, che hanno portato il giovane atleta aulese a salire sul podio più alto in una competizione europea. La sua performance impressiona sia gli allenatori che gli avversari, che ora guardano con attenzione al suo percorso.

L’anno nuovo ha segnato l’inizio di una nuova era nel fighting internazionale dove ora brilla la stella del giovane aullese Luis Hodaj. Dopo una prestazione magistrale sul ring di Finale Emilia, l’atleta della Sport Club Virtus 1906 non solo ha conquistato il passaggio del turno nel prestigioso circuito Fight Clubbing Grand Prix, ma ha attirato l’attenzione di una leggenda dello sport italiano: Totò Di Natale. In una serata carica di tensione e adrenalina, Luis ha superato il forte atleta Moslem Ben Amor. Una vittoria che non era affatto scontata: "È stata una bella gara, nessuno si aspettava questo risultatoA, ha commentato a caldo un emozionato Luis. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La conquista di Luis Hodaj. Il giovane atleta aullese ’pupillo’ di Totò Di Natale

