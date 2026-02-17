La Compagnia TeatrOfficina Teatranti di Frodo in scena il 22 febbraio al Moderno
Il 17 febbraio 2026, nella periferia di Roma, un incidente tra due scooter ha portato alla creazione di uno spettacolo teatrale che mescola umorismo e pensieri profondi. La rappresentazione, in programma il 22 febbraio al Teatro Moderno di Arezzo, nasce dall’esperienza diretta di un evento accidentale. Un momento di vita reale si trasforma in un’occasione per riflettere sulla sicurezza stradale e le piccole tragedie quotidiane.
Arezzo, 17 febbraio 2026 – Un frontale tra due scooter nella periferia romana diventa il punto di partenza per uno spettacolo graffiante, capace di unire comicità e riflessione. Sarà la Compagnia stabile TeatrOfficina – Teatranti di Frodo del Teatro P. Ferrari di San Marcello (Ancona) ad andare in scena domenica 22 febbraio, alle ore 16, al Teatro Moderno di Tegoleto, con “Qui e ora”, di Mattia Torre per la regia di Michele Ceppi. Una commedia intensa e ironica, dove il linguaggio teatrale si fa specchio feroce e comico della nostra contemporaneità. Sul palco, Marco Castellani e Luca Cioccolanti interpretano due uomini coinvolti in un incidente stradale: Aurelio, cuoco di successo e conduttore radiofonico, sicuro di sé e arrogante; Claudio, disoccupato e incerto, alla ricerca disperata di un riscatto personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
