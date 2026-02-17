La classifica delle autostrade più care dopo gli aumenti | il tratto San Lazzaro-Rimini Nord un salasso

A14, tratto San Lazzaro-Rimini Nord, ha visto un aumento di dieci centesimi nei pedaggi a causa dell’ultimo aumento deciso a gennaio 2026. La decisione ha portato questa tratta a essere tra le più costose d’Italia, colpendo i pendolari e i camionisti che percorrono quotidianamente questa strada. Un automobilista che viaggia regolarmente tra Bologna e Rimini si ritrova adesso a pagare di più rispetto allo scorso anno, con un incremento che si somma agli altri aumenti già in vigore.

Il "ritocco" ai pedaggi autostradali scattati a gennaio 2026 ha interessato anche il tratto di A14 San Lazzaro di Savena-Rimini Nord: secondo la classifica occupa il 12° posto in Italia per cifra da sborsare Il "ritocco" ai pedaggi autostradali scattati a gennaio 2026 ha interessato anche il tratto di A14 San Lazzaro di Savena-Rimini Nord: con un aumento di dieci centesimi. Con un importo di 8,20 euro il tratto si posiziona tra i più cari d'Italia, andando a occupare il 12° posto. A stilare la classifica, sulla base dell'indagine Altroconsumo sugli aumenti, è l'agenzia Adnkrons rilevando una mappa disomogenea del Paese.