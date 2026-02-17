La città più romantica e tranquilla delle Alpi | il The Guardian fa scoprire Chiavenna al mondo

Il The Guardian ha scritto che Chiavenna è una delle città più romantiche delle Alpi, e questa scoperta deriva dall’osservazione della giornalista inglese Annabelle Abbs. Durante il suo viaggio, ha notato come le strade di pietra e i palazzi colorati creino un’atmosfera speciale, soprattutto al tramonto, quando le luci si riflettono sul fiume Mera.

Il reportage di Annabelle Abbs tra crotti, sentieri e cascate. Il territorio e il presidente Fontana celebrano il riconoscimento È firmato dalla giornalista e scrittrice inglese Annabelle Abbs l’articolo pubblicato dal quotidiano britannico The Guardian che ha acceso i riflettori internazionali su Chiavenna, definita “una delle città più quietamente romantiche mai visitate”. Il reportage racconta una settimana trascorsa tra il centro storico, i boschi di castagni, le escursioni lungo la Via Bregaglia e i villaggi montani, le tappe culturali come il Palazzo Vertemate Franchi e il Museo del Tesoro, e la gastronomia locale con crotti, sciatt e gnocchi alla chiavennasca.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Chiavenna (Valtellina): il borgo alpino celebrato dal Guardian, tra crotti e turismo sostenibile.Il Guardian ha portato l'attenzione su Chiavenna, un borgo alpino della Valtellina, perché ha adottato un modello di turismo sostenibile che attrae visitatori da tutto il mondo.

