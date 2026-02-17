La città più romantica e tranquilla delle Alpi | il The Guardian fa scoprire Chiavenna al mondo
Il The Guardian ha scritto che Chiavenna è una delle città più romantiche delle Alpi, e questa scoperta deriva dall’osservazione della giornalista inglese Annabelle Abbs. Durante il suo viaggio, ha notato come le strade di pietra e i palazzi colorati creino un’atmosfera speciale, soprattutto al tramonto, quando le luci si riflettono sul fiume Mera.
Il reportage di Annabelle Abbs tra crotti, sentieri e cascate. Il territorio e il presidente Fontana celebrano il riconoscimento È firmato dalla giornalista e scrittrice inglese Annabelle Abbs l’articolo pubblicato dal quotidiano britannico The Guardian che ha acceso i riflettori internazionali su Chiavenna, definita “una delle città più quietamente romantiche mai visitate”. Il reportage racconta una settimana trascorsa tra il centro storico, i boschi di castagni, le escursioni lungo la Via Bregaglia e i villaggi montani, le tappe culturali come il Palazzo Vertemate Franchi e il Museo del Tesoro, e la gastronomia locale con crotti, sciatt e gnocchi alla chiavennasca.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Chiavenna (Valtellina): il borgo alpino celebrato dal Guardian, tra crotti e turismo sostenibile.Il Guardian ha portato l'attenzione su Chiavenna, un borgo alpino della Valtellina, perché ha adottato un modello di turismo sostenibile che attrae visitatori da tutto il mondo.
IL THE GUARDIAN PARLA DELLA VALCHIAVENNA Il quotidiano britannico #TheGuardian rilancia #Chiavenna, Palazzo #VertemateFranchi e le Cascate dell' #Acquafraggia di #Piuro, definendole tra le mete turistiche italiane più affascinanti ed elogia x.com