La CISL FP promuove la riorganizzazione del Moscati

La CISL FP sostiene la riorganizzazione dell’ospedale Moscati di Avellino, dopo le recenti modifiche alla struttura. Sonia Petrucciani, segretaria generale della CISL FP Irpinia Sannio, ha commentato che il piano di ristrutturazione sta portando risultati concreti, come l’aumento delle assunzioni di personale sanitario. La dirigente sindacale ha aggiunto che i nuovi investimenti stanno migliorando i servizi offerti ai pazienti e rafforzando il ruolo dell’ospedale nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti La Segretaria Generale della CISL FP Irpinia Sannio, Sonia Petrucciani, ha espresso un giudizio positivo sul percorso di assestamento e rilancio intrapreso dall'AORN Moscati di Avellino. Secondo l'analisi del sindacato, l'adozione di strumenti operativi come la Task Force dedicata alla gestione dei flussi in Pronto Soccorso sta già portando miglioramenti tangibili nel coordinamento interno, riducendo le criticità durante i picchi di affluenza. Un segnale di particolare sensibilità è stato individuato nell'attivazione del "Codice Argento", una procedura mirata a garantire un'assistenza multidisciplinare e appropriata per i pazienti anziani fragili.