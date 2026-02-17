La Cesena Basket 2005 celebra una vittoria emozionante a Riccione, dopo aver battuto gli avversari per 79-80 all’ultimo secondo, a causa di un tiro decisivo di un giocatore in prossimità della sirena. La squadra di coach Marco Vandelli recupera il sorriso e la fiducia, interrompendo una lunga serie di risultati negativi che durava da più di due mesi, dall’ultimo successo ottenuto il 30 novembre contro Castel Maggiore.

È arrivato quello che serviva: una vittoria (79-80) a Riccione, conquistata all’ultimo secondo e in grado di iniettare alla Cesena Basket 2005 quella scarica di adrenalina che mancava da due mesi mezzo, da quel 30 novembre in cui a Castel Maggiore la squadra di coach Marco Vandelli aveva conquistato l’ultima vittoria nel campionato di Divisione Regionale 1. L’ultima fino a domenica pomeriggio, quando un canestro in penetrazione del veterano Filippo Rossi ha regalato un nuovo – importantissimo – sorriso ai biancazzurri, che salgono così a quota 10 in classifica, avvicinandosi ai rivieraschi che ora li precedono solo di due lunghezze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Cesena 2005 ritrova il sorriso. Vittoria a Riccione all’ultimo secondo

