La Cesena 2005 ritrova il sorriso Vittoria a Riccione all’ultimo secondo
La Cesena Basket 2005 celebra una vittoria emozionante a Riccione, dopo aver battuto gli avversari per 79-80 all’ultimo secondo, a causa di un tiro decisivo di un giocatore in prossimità della sirena. La squadra di coach Marco Vandelli recupera il sorriso e la fiducia, interrompendo una lunga serie di risultati negativi che durava da più di due mesi, dall’ultimo successo ottenuto il 30 novembre contro Castel Maggiore.
È arrivato quello che serviva: una vittoria (79-80) a Riccione, conquistata all’ultimo secondo e in grado di iniettare alla Cesena Basket 2005 quella scarica di adrenalina che mancava da due mesi mezzo, da quel 30 novembre in cui a Castel Maggiore la squadra di coach Marco Vandelli aveva conquistato l’ultima vittoria nel campionato di Divisione Regionale 1. L’ultima fino a domenica pomeriggio, quando un canestro in penetrazione del veterano Filippo Rossi ha regalato un nuovo – importantissimo – sorriso ai biancazzurri, che salgono così a quota 10 in classifica, avvicinandosi ai rivieraschi che ora li precedono solo di due lunghezze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La Cesena 2005 si arrende all’ultimo: 68-64
La Cesena Basket 2005 perde all’ultimo secondo contro San Giovanni in Persiceto.
Cesena Basket 2005, risultati e rimpianti. Vandelli: "Ci manca la vittoria in casa"
