La Cbl vuole restare in volo | missione conferma contro Busto Arsizio
La Cbl ha deciso di rimanere concentrata sulla partita contro Busto Arsizio, dopo aver vinto la Coppa Italia di A2 contro Talmassons. La squadra vuole dimostrare di poter competere anche con le avversarie di categoria superiore, puntando a mantenere alta la concentrazione durante l’incontro di mercoledì 18 febbraio alle 20.
VOLLEY. Dopo la storica conquista della Coppa Italia di A2 contro Talmassons, mercoledì 18 febbraio alle 20.30, Costa Volpino riceve la visita delle bustocche per consolidare il secondo posto nella Pool Promozione. Svuotare la «testa», tenere spalancate le ali, riprendere a volare anche in campionato. Sulla scia dello storico trionfo in Coppa Italia, mercoledì 18 febbraio (alle 20,30) la Cbl Costa Volpino punta a conquistare il bottino pieno contro la Futura Giovani Busto Arsizio nella quarta giornata della Pool Promozione di A2.
