La carta di Snoop Dogg non funziona i proprietari lo fanno mangiare gratis | lui si sdebita con un regalo olimpico
Snoop Dogg ha scoperto che la sua carta di pagamento non funziona durante una visita a Milano, e i proprietari del locale gli offrono il pasto gratis. Per ripagare il gesto, il rapper americano di 54 anni decide di regalare un oggetto speciale, un vero
Tra i grandi protagonisti delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 c’è anche Snoop Dogg. Il rapper 54enne americano, inviato della Nbc, sta girando tutte le località dei Giochi invernali italiani, tra partite a bocce, outfit improbabili e incontri con le star delle Olimpiadi. L’ultimo episodio che lo vede protagonista riguarda un bar di Livigno. Snoop Dogg si è presentato per mangiare prima di assistere alle gare di sci freestyle: ha ordinato cheeseburger, alette di pollo e patatine fritte. Al momento di pagare, però, la sua carta di credito lo ha tradito: rifiutata. I proprietari del locale hanno deciso di fare un’eccezione e gli hanno offerto il pasto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
