La carta di Snoop Dogg non funziona i proprietari lo fanno mangiare gratis | lui si sdebita con un regalo olimpico

Snoop Dogg ha scoperto che la sua carta di pagamento non funziona durante una visita a Milano, e i proprietari del locale gli offrono il pasto gratis. Per ripagare il gesto, il rapper americano di 54 anni decide di regalare un oggetto speciale, un vero

Tra i grandi protagonisti delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 c’è anche Snoop Dogg. Il rapper 54enne americano, inviato della Nbc, sta girando tutte le località dei Giochi invernali italiani, tra partite a bocce, outfit improbabili e incontri con le star delle Olimpiadi. L’ultimo episodio che lo vede protagonista riguarda un bar di Livigno. Snoop Dogg si è presentato per mangiare prima di assistere alle gare di sci freestyle: ha ordinato cheeseburger, alette di pollo e patatine fritte. Al momento di pagare, però, la sua carta di credito lo ha tradito: rifiutata. I proprietari del locale hanno deciso di fare un’eccezione e gli hanno offerto il pasto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante una visita a Livigno, Snoop Dogg ha incontrato problemi con la carta di credito mentre si fermava in un bar, un episodio che ha attirato l’attenzione dei presenti.

Massimo Boldi avrebbe dovuto accendere la fiamma olimpica a Cortina, ma è stato escluso a causa di una battuta sulla sua passione per la

