La candidatura a Capitale del 2028 Un brindisi per lanciare l’ultima corsa | E’ tutta la città che vuole vincere

Ancona ha festeggiato ufficialmente la candidatura a Capitale della Cultura 2028, perché la città vuole conquistare il titolo. Durante l’evento nello spazio The Mole della Mole Vanvitelliana, molte persone hanno brindato insieme, dimostrando entusiasmo e determinazione. Tra loro c’erano rappresentanti delle istituzioni, artisti e cittadini che hanno messo insieme il loro impegno per il progetto. La serata ha visto anche la presentazione di alcune iniziative culturali in programma per il prossimo anno.

Un brindisi augurale per Ancona capitale italiana della cultura 2028. Ad alzare i bicchieri, nello spazio The Mole della Mole Vanvitelliana, ieri erano in tanti, perché tanti sono i soggetti che hanno contribuito al dossier della candidatura. Quattro le 'colonne': Comune, Regione, Università Politecnica delle Marche e Anci Marche. E poi decine di enti e associazioni con i loro progetti, che, spiega l'assessora alla cultura Marta Paraventi, "sono il cuore del dossier, il cui tema forte è il rapporto della città con il mare. Come diceva Francesco Scarabicchi, si tratta di connettere il passato di Ancona con il suo presente, ma in un'ottica che guardi al futuro".