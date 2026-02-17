La campagna faentina celebra i Lòm a Mêrz tra focarine canti brulè e installazioni

A Faenza, il festival dei Lòm a Mêrz riaccende le strade con fuochi piccoli, canzoni, brindisi e installazioni, portando la comunità a festeggiare l’arrivo della primavera. La manifestazione, che si svolge dal 26 febbraio al 3 marzo, coinvolge abitanti e visitatori in una settimana di eventi vivaci e tradizionali. Quest’anno, le “focarine” scaldano le serate, mentre gruppi di persone si radunano per cantare e condividere il brulè caldo nelle piazze cittadine. Per le strade si vedono anche installazioni che richiamano le radici della festa, rend

I cieli romagnoli tornano a illuminarsi con le propiziatorie "focarine", canti, brindisi e installazioni: la festa popolare dei "Lòm a Mêrz" si prepara a celebrare l'arrivo della primavera con un fitto calendario di eventi dal 26 febbraio al 3 marzo. Sei giorni intorno ai "Lumi" che porteranno nei menu di aziende agricole, agriturismi, ristoranti e luoghi della cultura rurale, piatti preparati con antichi grani romagnoli. Giunta alla ventiseiesima edizione, la manifestazione sceglie infatti come filo conduttore "Buono come il pane", per sancire il legame tra "terra, sostenibilità ambientale, biodiversità e condivisione": dal campo alla tavola, passando per la coltivazione dei grani antichi, le farine e la cucina casalinga nutriente.