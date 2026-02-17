La bella e la bestia
La compagnia MAGICA BULA Aps porta in scena “La Bella e la Bestia” per il primo appuntamento di INCANTA SCENA 2026, una rassegna dedicata ai più piccoli. La regista Sara Agostini ha scelto di adattare il classico in modo semplice e coinvolgente, con costumi colorati e scene vivaci. L’evento si svolge al Teatro Comunale e attira genitori e bambini pronti a immergersi in una storia magica.
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Primo appuntamento con la rassegna per bambini INCANTA SCENA 2026 è la commedia “LA BELLA E LA BESTIA”, messa in scena dalla Compagnia MAGICA BULA Aps con la Regia di Sara Agostini. Un principe egoista viene trasformato il una Bestia da una fata, che lo condanna a restare tale finchè non avrà imparato ad amare ed essere amato prima che l’ultima rosa appassisca. Anni dopo, Belle entra nella sua vita e, oltre le apparenze, scopre il suo cuore. Il loro amore sincero spezza l’incantesimo e dimostra che la vera bellezza nasce dall’amore.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Al Teatro Giordano va in scena 'La Bella e la Bestia' per la regia di Paolo Citro
Al Teatro Giordano di Foggia, il 10 e 11 gennaio, torna in scena il musical
Carmen, La Bella e la Bestia e Mozart: cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Questa sera Bergamo e provincia offrono diverse opportunità di divertimento.
LA BELLA E LA BESTIA
Argomenti discussi: Recensione story: La Bella e la Bestia di Christophe Gans (2014); Grottaglie, tre spettacoli teatrali per ragazzi al Monticello: La Bella e la Bestia, Garibaldi Swing e L'Elefante Smemorato; Carnevale 2026: i costumi più belli firmati Disney per i più piccoli; Grottaglie: a teatro per crescere insieme.
La bella e la bestiaVentisei anni dopo il film d'animazione che per primo sfondò la barriera della nomination all'Oscar come Miglior Film, la Disney torna su quei luoghi incantanti: il villaggio francese di Belle e il ... mymovies.it
La bella e le bestia, parla il coreografo che ha fatto ballare teiere e candelabriPrendere un classico, dargli un nuovo look e una nuova vita, tradurlo per una nuova generazione non è certo un'operazione semplice. Ancora più difficile se questo classico è animato, come La bella e ... movieplayer.it
2 - LA BELLA E LA BESTIA SMask Contest, mascherati al Carnevale di Manfredonia 2026 e vinci! Partecipa al contest, invia uno scatto del 2026 al Carnevale di Manfredonia, in maschera da chi/cosa vuoi tu! Lo scatto deve essere realizzato in una delle facebook