La BCE lancia tanti segnali ma a chi sono rivolti?

La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha parlato al vertice di Monaco sulla sicurezza, inviando diversi segnali chiari che sembrano rivolti ai mercati finanziari e ai governi europei. Durante il suo intervento, ha sottolineato la necessità di mantenere la stabilità economica in un momento di tensioni internazionali crescenti, evidenziando come le decisioni della banca centrale possano influenzare le politiche di spesa pubblica e gli investimenti privati. Un dettaglio importante è che Lagarde ha anche menzionato l'importanza di monitorare da vicino l'inflazione, in un contesto di incertezza globale.

Al vertice di Monaco sulla sicurezza, il discorso di Lagarde ha messo in luce una serie di segnali di natura strategica. Il primo, le catene globali del valore rappresentano un elemento di vulnerabilità, piuttosto che di stabilità. Il Covid ci ha insegnato che, per quanto costoso, possono essere ridimensionate fino quasi ad annullarle (col friendshoring e il nearshoring ). L’interdipendenza è insomma un problema; da ridurre, non da cavalcare, mancando la certezza sul comportamento altrettanto accomodante degli altri attori globali. Il secondo, che ci sono tre modi di affrontare i problemi connessi all’interdipendenza: perseguendo l’indipendenza (soprattutto in settori strategici, cost quel che costi), indispensabilità (ossia rafforzando i legami strategici con i fornitori in aree di produzione indispensabili), diversificazione della produzione fra vari partner, per diminuire la vulnerabilità a ricatti da singoli paesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La BCE lancia tanti segnali, ma a chi sono rivolti? Leggi anche: Goggia: «Mi sono chiesta come sarebbe stata la mia carriera senza tanti infortuni, ma non sarei chi sono ora» Leggi anche: Sabatini lancia la Juve: «È in lotta per lo scudetto e vi spiego perché. Ci sono dei segnali che…» Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lagarde lancia un duro monito sui mercati finanziari destinati a preoccupanti tensioni ricorrenti; Lagarde (Bce) lancia un nuovo appello all'Ue: Dovete muovervi verso autonomia strategica; La Bce lancia linee di liquidità straordinarie con tutte le banche centrali del mondo; Lagarde Bce lancia un nuovo appello all’Ue | Dovete muovervi verso autonomia strategica. Euro digitale, la Bce lancia la fase di sviluppo: emissione nel 2029Firenze, 30 ott. (askanews) - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea - che ha in corso una due giorni di riunioni a Firenze, che si concluderà a metà giornata con le decisioni di politica ... notizie.tiscali.it Bce, niente taglio dei tassi, ma accelera l'euro digitaleIl taglio dei tassi Bce non arriva, come del resto era previsto: per il terzo meeting consecutivo la Banca centrale europea li lascia invariati al 2%. In compenso arriva la nuova fase dell'euro ... ansa.it Tanti auguri ...provolone Il Provolone del Monaco Dop compie 20 anni: cortometraggi in gara per raccontare la tradizione Vent’anni di riconoscimento Dop diventano un racconto per immagini. Il Consorzio di tutela del Provolone del Monaco Dop lancia un facebook All’ @AuditoriumPdM, davanti a tanti giovani, il Direttore della #PoliziaPostale Gabrielli lancia un messaggio chiaro a #CuoriConnessi: “Bisogna costruire con i ragazzi momenti di sicurezza e tutela del loro rapporto con gli altri, anche nella dimensione virtuale x.com