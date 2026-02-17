Un bambino di due anni, affetto da una grave malattia cardiaca, aspetta un cuore nuovo mentre la madre guarda ansiosa attraverso il vetro della terapia intensiva. La corsa contro il tempo diventa sempre più urgente, perché il suo destino dipende da un organo disponibile in fretta. La famiglia si aggrappa alla speranza di ricevere presto una donazione che possa salvarlo.

Una madre conta i secondi davanti a un vetro di terapia intensiva. Un bambino di due anni aspetta un nuovo cuore. In mezzo, una parola enorme: tempo. E la domanda che nessuno osa fare ad alta voce: quanto ne resta? Patrizia entra in reparto ogni mattina con lo stesso rito. Sussurra poche parole. Tasta la coperta. Guarda i monitor. Suo figlio respira grazie alle macchine. Lei lo chiama “guerriero”. Non per retorica. Perché lo vede resistere, giorno dopo giorno, in terapia intensiva. Il 23 dicembre la vita si è fermata. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

La Battaglia di un Piccolo Guerriero: la Corsa Contro il Tempo per un Nuovo Cuore

Un bambino di due anni, che ha subito un primo trapianto venerdì scorso, rischia la vita a causa delle condizioni critiche del cuore ricevuto.

Domenico, un bambino di sei anni, ha rischiato la vita a causa di un errore durante il trapianto e ora i medici si affrettano a trovare un donatore compatibile.

