La Banda dell’Aeronautica Militare incontra gli studenti del Bragaglia

La Banda dell’Aeronautica Militare ha incontrato gli studenti del Liceo Musicale “A.G. Bragaglia” di Frosinone, dopo aver deciso di organizzare una serie di incontri per avvicinare i giovani alla musica militare. La prima sessione si è svolta nei giorni scorsi nell’aula magna dell’istituto, coinvolgendo circa trenta studenti interessati a scoprire i segreti del repertorio militare e le tecniche di esecuzione.

Al via al Liceo Musicale “A.G. Bragaglia” di Frosinone un ciclo di quattro laboratori nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro: musica, disciplina e orientamento professionale a confronto Si è svolto nei giorni scorsi, al Liceo Musicale “A.G. Bragaglia” di Frosinone, il primo di quattro incontri formativi tra alcuni componenti della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare e gli studenti dell’istituto. L’iniziativa, promossa dal Provveditorato agli Studi del Lazio in accordo con lo Stato Maggiore della Difesa, rientra nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e rappresenta un’importante occasione di crescita artistica e professionale per i ragazzi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

