Koopmeiners da record in Galatasaray Juve | la doppietta lo fa entrare di diritto nella storia bianconera Il motivo

Koopmeiners ha segnato due gol contro il Galatasaray, portando la Juventus a una vittoria importante e scrivendo un nuovo capitolo nella sua carriera. La sua doppietta ha fatto scalpore tra i tifosi, che ora lo considerano uno dei protagonisti della stagione. In campo, il centrocampista olandese ha dimostrato grande determinazione, contribuendo in modo decisivo alla partita.

Koopmeiners è entrato di diritto nella storia della Juventus dopo la doppietta al Galatasaray. E’ il primo centrocampista a segnare più di due gol in questa fase della competizione. L’impatto di Koopmeiners in Galatasaray Juve è stato devastante. Grazie alle due reti messe a segno, l’olandese è entrato di diritto negli annali della competizione più prestigiosa d’Europa. Infatti, come riferito da Opta, Teun Koopmeiners è il 1° centrocampista della Juventus a realizzare una marcatura multipla nella fase ad eliminazione diretta della UEFA Champions League. Si tratta di un traguardo statistico impressionante, specialmente se si considera che questo primato resiste dall’introduzione della fase a gironi nel 199192. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

