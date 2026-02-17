Koh Nang Yuan | tra boom turistico e sfida ambientale per un paradiso subacqueo thailandese

Koh Nang Yuan ha vissuto un aumento improvviso di visitatori, mettendo sotto pressione le sue acque cristalline e le barriere coralline. La crescita del turismo ha portato a un afflusso record di visitatori giornalieri, molti dei quali lasciano rifiuti e danneggiano l’ambiente marino. Questa situazione mette in crisi l’equilibrio tra la bellezza naturale dell’isola e la conservazione della sua biodiversità.

Koh Nang Yuan: il fragile equilibrio tra paradiso subacqueo e tutela ambientale. Un arcipelago thailandese minuscolo, Koh Nang Yuan, sta affrontando una sfida cruciale: come conciliare l’attrattiva turistica con la necessità di proteggere un ecosistema marino straordinario. Queste tre isole, unite da una lingua di sabbia a forma di Y, rappresentano un raro esempio di tombolo triplo in ambiente tropicale, attirando subacquei e amanti della natura da tutto il mondo, ma richiedendo una gestione attenta per preservare la sua bellezza. Dagli anni dell’isolamento alla scoperta del subacqueo. Fino agli anni Ottanta, Koh Nang Yuan era un segreto ben custodito, conosciuto solo ai pescatori locali e alle imbarcazioni di passaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu 1.200 miliardi di dollari di surplus: dietro il boom della Cina anche la debolezza dello yuanLa Cina ha registrato un surplus commerciale di circa 1. Visit Emilia, boom turistico: +9,1% di arriviVisit Emilia registra un sorprendente aumento del 9,1% negli arrivi nei primi dieci mesi del 2025, confermandosi come la vera rivelazione del turismo emiliano-romagnolo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Koh Nang Yuan, l’arcipelago a tre gocce tra coralli antichi e rocce scolpite dal ventoUn arcipelago minuscolo, tre lembi di terra uniti da una lingua chiarissima, acque trasparenti e fondali che raccontano secoli di vita marina: benvenuti a Koh Nang Yuan ... siviaggia.it Ciao! Ad agosto vorrei tornare in Thailandia (ferie obbligate a quel periodo!) - Stavo vedendo le isole Koh samui e Koh tao, ma mi chiedevo se ci fossero delle alternative a queste in estate. Dove potremmo andare - Chi è stato a Chiang Mai ad agosto mi sa facebook