KINTO Italia accelera nel 2025 Crescita diffusa e nuovi servizi

KinTO Italia, parte del gruppo Toyota, ha annunciato i risultati del 2025, evidenziando una crescita significativa in tutti i settori di mobilità. La società ha registrato un aumento delle richieste di noleggio a breve e lungo termine, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente. Un dettaglio concreto riguarda il lancio di nuovi servizi digitali, che hanno attirato più clienti nelle grandi città.

La mobility company KINTO Italia, parte del gruppo Toyota, ha diffuso il bilancio delle attività 2025, evidenziando una crescita trasversale in tutti i servizi di mobilità offerti sul mercato nazionale. Nel corso dell'anno, l'insieme delle soluzioni proposte ha registrato un incremento sia in termini di volumi che di diffusione territoriale, coinvolgendo clientela privata e business. Il noleggio a lungo termine "All Inclusive" ha superato le 14.000 nuove immatricolazioni, con un aumento del 35% rispetto al 2024. All'interno di questo segmento, la quota di veicoli elettrificati ha raggiunto il 74%.