Kingdom Come Deliverance abbiamo provato la versione current-gen

Kingdom Come: Deliverance torna a far parlare di sé dopo aver aggiornato la sua versione per le console di nuova generazione. Il motivo è semplice: il gioco ora sfrutta al massimo le potenzialità di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, offrendo un’esperienza più fluida e dettagliata. Durante la prova, abbiamo notato come le immagini siano più nitide e i tempi di caricamento più rapidi rispetto alla versione originale.

Kingdom Come: Deliverance risorge su PlayStation 5 e Xbox Series XS: un'immersione medievale finalmente compiuta. Dopo un debutto nel 2018 segnato da evidenti problemi tecnici, il complesso RPG di Warhorse Studios, *Kingdom Come: Deliverance*, si presenta ora in una veste completamente rinnovata per PlayStation 5 e Xbox Series XS. L'aggiornamento per le console current-gen promette di sbloccare il potenziale originario del gioco, offrendo ai giocatori un'esperienza visiva e tecnica notevolmente migliorata e, soprattutto, finalmente in linea con la visione degli sviluppatori boemi. Un titolo che, nonostante le difficoltà iniziali, ha sempre affascinato un pubblico alla ricerca di un realismo storico e di un'immersione profonda nel Medioevo.