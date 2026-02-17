La Fermana perde terreno dopo la sconfitta contro la K Sport Montecchio Gallo, che si avvicina a un solo punto dalla vetta. La squadra di Montecchio Gallo ha conquistato tre punti importanti, grazie a un gol decisivo nel secondo tempo. La gara si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con molte proteste dei tifosi ospiti.

Scivola la capolista Fermana e gli si avvicina (a meno 1) la K Sport Montecchio Gallo. Questo il rilievo più saliente dalla 22esima giornata in Eccellenza. Riguardo le pesaresi, l’Urbino si è preso il terzo pareggio di fila e l’Urbania un punto contro l’Osimana, a mani vuote e 4 reti subite la Fermignanese nell’anticipo di sabato contro la K Sport. Quattro le vittorie, di cui solo una esterna. Il poker della K Sport contro i lanieri è commentato dal direttore generale Matteo Mariani: "Abbiamo disputato una buona partita, sfruttando al meglio le occasioni create. Siamo stati bravi ad andare sul doppio vantaggio nella prima mezz’ora con due eurogol di Sollaku e Buonavoglia, poi in fiducia la squadra ha fatto bene fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - K Sport, sono quattro colpi d’Eccellenza

Confartigianato evidenzia il ruolo delle Pmi nella sport economy italiana, con circa 25.

Il Tolentino annuncia l'ingaggio del portiere Roberto e del giovane attaccante Rotondo, con l’obiettivo di rafforzare la squadra.

1x World Champion | Olivia Marie’s Insane Taekwondo Skills

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.