Juventus | ultime notizie dal mercato
La Juventus sta studiando i prossimi acquisti dopo aver scoperto che il rinnovo di uno dei suoi giocatori chiave potrebbe richiedere più tempo del previsto. Damien Comolli, il direttore sportivo, sta già facendo contatti con alcuni agenti per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Intanto, la squadra si concentra sulla partita di stasera contro il Galatasaray a Istanbul, un impegno importante per la qualificazione in Champions League.
Mentre la Juventus si prepara alla delicata trasferta di Istanbul contro il Galatasaray per l'andata dei playoff di Champions League (stasera alle 18:45), il ds Damien Comolli lavora già sul mercato estivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport e ripreso da diverse fonti, i bianconeri stanno valutando un'operazione di scambio con
Mercato Juventus, novità sullo scambio Thuram-Frattesi con l’Inter. Le ultime sulla possibilità in vista del mercato di gennaioIl mercato di gennaio si infiamma con nuove possibilità per la Juventus, concentrandosi sulla volontà di rinforzare il centrocampo.
Bomba Juventus: Nuovo Arrivo da Urlo!
Argomenti discussi: Inter-Juventus 3-2 oggi, Serie A. La partita e classifica aggiornata; Juve, le news di formazione di oggi verso l'Inter; La versione di Bastoni: dopo Inter-Juve, oggi da Bodo, il difensore tornerà a parlare; Retroscena Spalletti, il discorso alla Juve dopo la vergogna Bastoni. Scatta l’allenamento invisibile.
espulsione di kalulu in inter-juventus, la critica dall'estero e la reazione di bastonil'espulsione di kalulu per un episodio di simulazione provoca reazioni durissime, con l'ex giocatore vincent grella che definisce l'arbitro il 'miglior giocatore' dell'inter e denuncia un vantaggio de ... notizie.it
Probabili formazioni Inter Juve, ecco le possibili scelte di mister Luciano Spalletti per il match di sabato sera. Le ultime dalla ContinassaProbabili formazioni Inter Juve, ecco le possibili scelte di mister Luciano Spalletti per il match di sabato sera. Le ultime dalla Continassa La Juve si prepara alla sfida più attesa della stagione co ... juventusnews24.com
Infortunati #Juventus Le ultime in vista del #Galatasaray x.com