Juventus | ultime notizie dal mercato

La Juventus sta studiando i prossimi acquisti dopo aver scoperto che il rinnovo di uno dei suoi giocatori chiave potrebbe richiedere più tempo del previsto. Damien Comolli, il direttore sportivo, sta già facendo contatti con alcuni agenti per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Intanto, la squadra si concentra sulla partita di stasera contro il Galatasaray a Istanbul, un impegno importante per la qualificazione in Champions League.