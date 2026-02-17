Juventus Spalletti su Bastoni La simulazione mortifica il calcio
Luciano Spalletti ha criticato Bastoni durante la conferenza stampa, affermando che la sua simulazione mortifica il calcio. Spalletti ha accusato il difensore della Juventus di aver esagerato nel tentativo di ottenere un fallo, sottolineando come questo comportamento possa danneggiare l’immagine del calcio italiano. Il tecnico ha poi fatto riferimento anche all’episodio di Kalulu, criticando le decisioni arbitrali e le simulazioni che si sono verificate durante la partita.
Nella conferenza stampa pre-Galatasaray, Luciano Spalletti è tornato sull’episodio del rosso a Kalulu e della simulazione di Bastoni Spalletti sulla simulazione di Bastoni e il giro della nazionale Sulla simulazione di Bastoni, Spalletto ha detto. “La simulazione offende il calcio ed il professionista. Non voglio parlare di questo perché significa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Bastoni e l’etica nel calcio: simulazione contestata, scuse attese e il dibattito su fair play e pressione agonistica.
Alessandro Bastoni ha sollevato polemiche nel calcio italiano dopo aver simulato un fallo durante la partita tra Inter e Juventus, un gesto che ha determinato l'espulsione di Pierre Kalulu.
Juventus, Bastoni non può essere sanzionato per la simulazione
Bastoni non subirà sanzioni perché, nonostante la simulazione durante l’episodio che ha portato all’espulsione di Kalulu, il collegio arbitrale ha deciso di non punirlo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Kalulu-Bastoni, la risposta di Spalletti a Chivu in conferenza pre Galatasaray. Video; Spalletti contro Marotta, Comolli contro La Penna: urla e liti, furia Juve nel tunnel a fine 1° tempo; Inter-Juventus, Spalletti e Comolli furiosi: l'aggressione a La Penna. Bastoni la combina grossa, rischia la squalifica?; Retroscena Spalletti, il discorso alla Juve dopo la vergogna Bastoni. Scatta l’allenamento invisibile.
Juve, Spalletti su Bastoni: Gattuso è libero, io purtroppo non lo sono e...La Juventus si prepara alla sfida col Galatasaray, valida per i playoff di Champions League. Alla vigilia dell'incontro, in conferenza stampa, ha parlato Spalletti che ha commentato così ... lalaziosiamonoi.it
Adani: La Juve ha fatto una grande partita con l'Inter, anche in 10. Bastoni? Ha fatto 4 cose sbagliateIntervenuto a Viva el Futbol, Lele Adani è tornato a parlare di Inter-Juventus di sabato scorso, giudicando molto positivamente la prestazione dei bianconeri sul campo: ... tuttojuve.com
L'allenatore della Juventus Spalletti alla vigilia della gara contro il Galatasaray torna sulle polemiche del post Inter-Juventus facebook
#Spalletti #Juventus #ChampionsLeague #CorrieredelloSport x.com