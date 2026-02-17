Luciano Spalletti ha criticato Bastoni durante la conferenza stampa, affermando che la sua simulazione mortifica il calcio. Spalletti ha accusato il difensore della Juventus di aver esagerato nel tentativo di ottenere un fallo, sottolineando come questo comportamento possa danneggiare l’immagine del calcio italiano. Il tecnico ha poi fatto riferimento anche all’episodio di Kalulu, criticando le decisioni arbitrali e le simulazioni che si sono verificate durante la partita.

Nella conferenza stampa pre-Galatasaray, Luciano Spalletti è tornato sull’episodio del rosso a Kalulu e della simulazione di Bastoni Spalletti sulla simulazione di Bastoni e il giro della nazionale Sulla simulazione di Bastoni, Spalletto ha detto. “La simulazione offende il calcio ed il professionista. Non voglio parlare di questo perché significa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti su Bastoni “La simulazione mortifica il calcio”

Alessandro Bastoni ha sollevato polemiche nel calcio italiano dopo aver simulato un fallo durante la partita tra Inter e Juventus, un gesto che ha determinato l'espulsione di Pierre Kalulu.

Bastoni non subirà sanzioni perché, nonostante la simulazione durante l’episodio che ha portato all’espulsione di Kalulu, il collegio arbitrale ha deciso di non punirlo.

