Juventus Spalletti contro Chivu Parole che non mi aspettavo

Luciano Spalletti ha criticato duramente Chivu durante la conferenza stampa prima della partita con il Galatasaray, perché il giocatore romeno aveva commentato pubblicamente le recenti scelte tattiche dell’allenatore. Spalletti si è mostrato sorpreso dalle parole di Chivu, considerandole fuori luogo. La polemica ha attirato l’attenzione di molti tifosi e giornalisti, che si sono chiesti quale sia il motivo di questa tensione tra i due.

Luciano Spalletti ha parlato nella conferenza stampa prima della sfida col Galatasaray e non ha risparmiato una stoccata a Chivu. Le parole del tecnico nella conferenza stampa pre-Galatasaray. Sul Galatasaray "Icardi e Osimhen? Hanno caratteristiche diverse, messi insieme potrebbero fare l'enciclopedia del numero 9. Sono due centravanti che sanno comportarsi". Spalletti su Chivu: "Non mi aspettavo le sue parole. Sui giocatori dell'Inter..." Luciano Spalletti ha commentato le dichiarazioni di Chivu, accusando l'ex difensore dell'Inter di aver criticato alcuni giocatori nerazzurri. Amoruso critico sulla Juventus: «Spalletti? Mi aspettavo molto di più: non c'è un collettivo vero». Poi le parole a sorpresa sull'esonero di Tudor. Amoruso esprime il suo punto di vista sulla crisi attuale della Juventus, evidenziando mancanze di collettivo e di un progetto chiaro. Spalletti contro Chivu: Ha dato del bischero a Kalulu, potrei parlare dei giocatori dell'Inter... Inter-Juve, Spalletti: Due torti colossali. Poi chiama in causa Chivu. In casa Juve è vigilia della sfida col Galatasaray, valevole per l'andata del playoff Champions, ma l'argomento principe resta il derby d'Italia con l'Inter. Juventus, Spalletti senza freni contro Chivu: Ha sbagliato nelle dichiarazioni, sarò sempre dalla parte di Kalulu. Alla vigilia della gara di Champions League contro il Galatasaray, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto, ancora una volta, sulla bufera arbitrale legata agli errori in Inter-Juv. Luciano Spalletti bacchetta Cristian Chivu in conferenza stampa. Inter-Juventus fa ancora parlare: il tecnico bianconero difende il suo Pierre Kalulu e manda un messaggio all'allenatore nerazzurro.