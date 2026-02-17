Juventus Primo Amore docufilm sul decennio storico 1975-1985
"Juventus. Primo Amore". E’ il titolo del docufilm che sarà proiettato oggi e domani nelle tre sale Multiplex Giometti di Ancona (ore 20.15 e 22.30), Senigallia (ore 19.30) e a Jesi (ore 19). Diretto da Angelo Bozzolini, il docufilm racconta il decennio che va dal 1975 al 1985, quando la Juventus si afferma come la squadra dominante, conquistando per la prima volta nella storia tutti i trofei nazionali e internazionali a disposizione di un club. Ma il racconto non è solo una storia di successi sportivi: è un viaggio attraverso un’Italia segnata da forti tensioni sociali, terrorismo e scandali. Il risultato è un racconto epico di gloria e dolore, di sogni e cadute, che mostra come il calcio non sia mai solo un gioco, ma uno specchio della storia e della società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
