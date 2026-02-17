Juventus Osimhen Potevo andare alla Juve ma il Napoli…
Victor Osimhen ha spiegato che avrebbe potuto trasferirsi alla Juventus, ma ha scelto di restare al Napoli. Durante la conferenza stampa prima della partita di Champions League contro il Galatasaray, l’attaccante nigeriano ha raccontato che i contatti con i bianconeri ci sono stati, ma alla fine ha deciso di rimanere con il club partenopeo. Osimhen ha aggiunto che si sente felice e motivato di continuare a giocare con la maglia azzurra.
Victor Osimhen ha parlato in conferenza stampa prima del match di Champions Leaguee tra Galatasaray e Juventus. Osimhen conosce molto bene il tecnico bianconero Luciano Spalletti, allenatore con cui ha vinto un campionato di Serie A 3 stagioni fa. Osimehn ne ha poi approfittato per togliersi qualche sassolino dalle L'articolo Juventus, Osimhen “Potevo andare alla Juve, ma il Napoli.” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
