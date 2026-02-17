Juventus Osimhen Potevo andare alla Juve ma il Napoli…

Victor Osimhen ha spiegato che avrebbe potuto trasferirsi alla Juventus, ma ha scelto di restare al Napoli. Durante la conferenza stampa prima della partita di Champions League contro il Galatasaray, l’attaccante nigeriano ha raccontato che i contatti con i bianconeri ci sono stati, ma alla fine ha deciso di rimanere con il club partenopeo. Osimhen ha aggiunto che si sente felice e motivato di continuare a giocare con la maglia azzurra.