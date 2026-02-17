Juventus Caressa attacca Bastoni Esultanza vergognosa
Fabio Caressa ha commentato duramente l’esultanza di Alessandro Bastoni dopo l’espulsione di Kalulu nell’incontro tra Inter e Juventus. Secondo il giornalista, il difensore nerazzurro ha mostrato un atteggiamento inappropriato, considerato da molti come una provocazione davanti ai tifosi avversari. Caressa ha anche sottolineato come la simulazione di Bastoni abbia peggiorato la sua immagine in campo.
Fabio Caressa ha criticato la simulazione e l’esultanza di Alessandro Bastoni in Inter-Juventus durante l’espulsione di Kalulu. Le parole di Caressa contro Bastoni Negli studi di Sky Calcio Club, Caressa ha parlato della vergognosa simulazione di Alessandro Bastoni. “La sua simulazione è brutta, ma l’esultanza è bruttissima, l’esultanza perché hai L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
