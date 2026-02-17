Juventus batosta in Champions rimette in discussione il futuro di Spalletti | tifosi propongono un nome

La sconfitta subita dalla Juventus in Champions League contro il Galatasaray ha riacceso i dubbi sul ruolo di Luciano Spalletti come allenatore del club. I tifosi, infuriati per la prestazione della squadra, hanno iniziato a proporre nomi alternativi per la panchina, chiedendo cambiamenti immediati. La decisione di mantenere l’attuale tecnico appare sempre più incerta dopo questa partita.

Il futuro di Luciano Spalletti alla Juventus torna improvvisamente in discussione dopo la pesante battuta d’arresto in UEFA Champions League contro il Galatasaray. La sconfitta, unita al concreto rischio di uscita ai play off, ha acceso i riflettori sulla panchina bianconera, alimentando dubbi e riflessioni interne in un momento cruciale della stagione. A complicare ulteriormente il quadro c’è la corsa alla prossima competizione europea, che al momento vede Napoli e Roma davanti in classifica. Un’eventuale mancata qualificazione rappresenterebbe un duro colpo per il progetto tecnico e per le ambizioni del club, aumentando la pressione su Spalletti e sul suo staff in vista delle prossime decisive settimane.🔗 Leggi su Dailynews24.it

