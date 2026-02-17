Juve-Vlahovic il summit della verità | il serbo vuole restare ma spunta il retroscena Osimhen

Domenica, Vlahovic ha chiesto un incontro con la dirigenza della Juventus per chiarire il suo futuro, dopo aver espresso il desiderio di restare in squadra. Nel frattempo, emergono voci su un possibile interesse dell’Napoli per l’attaccante serbo, con fonti vicine al club partenopeo che rivelano come Osimhen sia diventato un obiettivo concreto. La società bianconera sta valutando attentamente ogni opzione, tra le trattative in corso e le eventuali offerte di mercato.

La Juventus si trova a gestire una delle partite più complesse della sua stagione, non sul rettangolo verde, ma nelle stanze della dirigenza e nelle sale della riabilitazione. Al centro dell'intrigo c'è Dusan Vlahovic, il centravanti serbo che, mentre lotta per lasciarsi alle spalle i postumi dell'operazione all'adduttore sinistro, attende di conoscere quale sarà il suo destino all'ombra della Mole. Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il numero nove bianconero rappresenta l'incognita più pesante nel bilancio e nella pianificazione tattica del sodalizio guidato da Luciano Spalletti.