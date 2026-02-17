Juve Spalletti nel pre gara | I miei calciatori fino a questo momento qui hanno dimostrato di essere uomini che diventano poi squadra

Luciano Spalletti ha parlato prima della partita tra Juventus e Galatasaray, sostenendo che i suoi giocatori si sono dimostrati uomini e stanno formando una squadra solida. Ha spiegato che, finora, i calciatori hanno mostrato carattere e determinazione, elementi fondamentali per affrontare la gara di questa sera. La Juventus si prepara a una sfida importante in Champions League, con il tecnico che si aspetta una risposta forte dai suoi.

Spalletti a Sky: «I miei calciatori hanno dimostrato di essere uomini che diventano squadra. Osimhen? Forte, ma abbiamo due centrali da mettergli contro»Luciano Spalletti ha spiegato a Sky che i suoi giocatori hanno mostrato di saper unire le forze e formare un gruppo compatto durante l’ultima partita.

Condò ce l’ha con David: «Non pensiamo che tu sia un fenomeno, fino a questo momento hai dimostrato di essere un centravanti modesto»Condò ha espresso una critica nei confronti di David, sottolineando che finora il giocatore non si è distinto come un centravanti di alto livello, definendolo modesto nelle sue prestazioni.

Juventus, Spalletti: Scudetto Spero di rientrare. Non smetto di allenare per un anno a Napoli

