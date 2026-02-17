Il giudice sportivo ha inflitto una multa alla Juventus dopo le ultime controversie in campo, aggravando ulteriormente una situazione già tesa. La squadra bianconera si trova ora a dover affrontare una sanzione che potrebbe influenzare le prossime partite, mentre i tifosi si chiedono come tutto ciò possa incidere sul campionato. La decisione arriva dopo settimane di polemiche e accuse che hanno scosso l’ambiente calcistico italiano.

La decisione del giudice sportivo mette il sigillo su uno dei capitoli più turbolenti delle ultime settimane calcistiche, chiudendo una vicenda che ha alimentato un polverone anomalo per intensità e toni. Gli episodi avvenuti al termine del primo tempo di Inter-Juventus avevano acceso un dibattito che è andato ben oltre la singola azione di gioco, spostando l’attenzione sul comportamento dei dirigenti e sulle reazioni a caldo che ne sono seguite. Al centro della discussione, un’ammonizione apparsa fin da subito eccessiva, sfociata nell’espulsione di Kalulu e destinata a incidere sull’equilibrio della partita e, con ogni probabilità, sul suo esito. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Juve, il danno oltre la beffa: mazzata dal giudice sportivo!

