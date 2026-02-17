Il giudice sportivo ha sanzionato Comolli, dirigente della Juventus, con un'inibizione fino al 31 marzo e una multa di 15 mila euro perché ha cercato il contatto fisico con l’arbitro La Penna durante il derby d’Italia di sabato. Nei video si vede chiaramente come il dirigente si avvicina minacciosamente all’arbitro, tentando di parlare con lui in modo aggressivo. La decisione arriva dopo le discussioni animate tra le due squadre e le proteste di alcuni tifosi bianconeri.

Roma, 17 febbraio 2026 - Mano pesante del giudice sportivo della Lega di Serie A con i dirigenti della Juventus dopo le pesanti polemiche nel derby d'Italia di sabato. Il giudice Gerardo Mastrandrea ha inibito fino al 31 marzo l'amministratore delegato bianconero, Damien Comolli, e fino al 27 febbraio il director of football strategy, Giorgio Chiellini. L'amministratore delegato bianconero dovrà anche pagare un'ammenda di 15mila euro "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara (La Penna di Roma 1, ndr), cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'arbitro". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Comolli inibito fino al 31 marzo e ammenda da 15 mila euro: “Ha cercato il contatto fisico con La Penna”

