Juve a Istanbul la seconda sconfitta più pesante di sempre in Europa Ecco gli altri ko da incubo

La Juventus ha subito una pesante sconfitta a Istanbul, perdendo 5-2 contro il Galatasaray. La squadra italiana è stata travolta in una partita in cui ha commesso errori gravi in difesa, lasciando spazio agli attaccanti avversari. Si tratta della seconda sconfitta più pesante in Europa nella storia dei bianconeri, segnando un brutto record per i torinesi. La partita si è giocata sotto il cielo grigio di Istanbul, con i tifosi italiani che hanno assistito a un risultato difficile da dimenticare.

Una batosta storica. Il 5-2 subito in casa del Galatasaray nell'andata dei playoff di Champions League è una delle sconfitte più pesanti della storia europea e non solo della Juventus. Nell'inferno dell'Ali Sami Yen di Istanbul eppure, i bianconeri era andati avanti per 2-1 all'intervallo grazie alla doppietta di Koopmeiners, ma nella ripresa sono stati travolti dai gol di Lang (due), Sanchez e Boey. Ecco gli altri ko storici della Vecchia Signora. Impossibile non inserire il risultato peggiore ottenuto dalla Juventus, nel turno preliminare di Coppa dei Campioni, il 1° ottobre 1958 al Prater di Vienna.