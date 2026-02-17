Jutte Leerdam ha conquistato due medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina, vincendo l’oro sui mille metri e l’argento sui 500. La pattinatrice olandese di 27 anni ha attirato l’attenzione non solo per le sue imprese sportive, ma anche per il suo fascino e il suo stile. Oltre ai successi sul ghiaccio, ha guadagnato una notevole somma di denaro grazie alle sponsorizzazioni e alle apparizioni pubbliche, che le hanno permesso di affermarsi come una delle atlete più influenti del momento.

Bella, vincente e ricca: le ha proprio tutte Jutte Leerdam, la 27enne pattinatrice olandese che alle Olimpiadi di Milano-Cortina ha vinto un oro sui mille metri nella sua specialità, il pattinaggio di velocità, e un argento sui 500 metri. Un “ricco” post gara. Se da molti è considerata l’atleta più bella e sexy dei Giochi Olimpici, oltre a essere tra le migliori al mondo nella sua specialità è senz’altro molto brava a guadagnare denaro con gli sponsor che le corrono dietro ma soprattutto con la sua scaltrezza e perspicacia. Nel momento della vittoria dell’oro, in lacrime, ha abbassato la cerniera della sua tuta da gara mostrando alle telecamere di tutto il mondo il reggiseno firmato Nike. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Jutte Leerdam: chi è l’atleta più sexy delle Olimpiadi e quanto ha guadagnato

Eileen Gu, la giovane sciatrice freestyle statunitense di 22 anni, ha già accumulato oltre 10 milioni di dollari grazie a sponsorizzazioni e contratti pubblicitari, un dato che sorprende considerando la sua giovane età.

A 23 anni, Eileen Gu si sta facendo notare come la sportiva più pagata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.