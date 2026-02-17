jutta leerdam infiamma le olimpiadi invernali 2026 lingerie da 1 milione di dollari

Jutta Leerdam ha fatto parlare di sé alle Olimpiadi invernali 2026, indossando un completo di lingerie dal valore di un milione di dollari durante la sua gara. La campionessa olandese ha conquistato l’oro nei 1.000 metri di pattinaggio di velocità, stabilendo anche un nuovo record olimpico con un tempo di 1:12.

Non le è bastato vincere l’ Oro nei 1.000 metri di pattinaggio di velocità con un record olimpico di 1:12.31. Jutta Leerdam si è resa protagonista di un gesto che è già diventato il “momento” dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026: appena tagliato il traguardo, travolta dall’emozione e dal calore della vittoria, ha abbassato la zip della sua tuta mostrando un reggiseno sportivo bianco firmato Nike. Un’operazione che varrebbe fino a 1 milione di dollari. Un reggiseno da “1 milione di dollari”. Va da sé che il capo intimo in sé non valga una cifra del genere. Ma perché, allora, si parla di lingerie da un milione di dollari? Qui pizzi o tessuti preziosi non c’entrano: a incidere è il valore mediatico generato da quella frazione di secondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

