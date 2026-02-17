Jutta Leerdam chi è la regina social delle Olimpiadi 2026
Jutta Leerdam ha conquistato molta attenzione alle Olimpiadi di Milano Cortina perché ha condiviso sui social media un video in cui si allena sotto la neve, attirando migliaia di follower. La campionessa olandese di short track si è resa protagonista di alcune sessioni di allenamento molto intense, pubblicate proprio durante i giorni delle gare. La sua presenza sui social ha fatto aumentare il numero di visualizzazioni e commenti, rendendola una delle atlete più seguite dell’evento.
È sicuramente una delle figure simbolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, almeno sul versante milanese: stiamo parlando di Jutta Leerdam. L’elegante e popolarissima pattinatrice olandese, campionessa olimpica nei 1000 metri del pattinaggio di velocità, non si è distinta soltanto per le prestazioni in pista, ma anche per il suo straordinario impatto mediatico. Con oltre 6 milioni di follower, la pattinatrice, secondo i dati diffusi dal Comitato Olimpico Internazionale nel corso di una conferenza stampa al Main Media Center, rappresenta la vera “medaglia d’oro” tra gli atleti più social dell’evento, avendo generato da sola, fino ad oggi, oltre 100 milioni di engagement. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Olimpiadi, amore e social: Jutta Leerdam d’oro a Milano Cortina, la dedica social di Jake Paul conquista il web.
Jutta Leerdam ha vinto l'oro a Milano Cortina, e questa vittoria ha portato anche una dedica romantica sui social.
Olimpiadi 2026, Jutta Leerdam oro nei 1000 m di pattinaggio velocità: la festa coi fan a Milano
Jutta Leerdam conquista l’oro nei 1000 metri di pattinaggio velocità a Milano.
JUTTA LEERDAM leggendaria, oro e record olimpico | #MilanoCortina2026
Argomenti discussi: Chi è Jutta Leerdam: talento, disciplina (e l'oro alle Olimpiadi); Jake Paul in lacrime per l'oro di Jutta Leerdam. Chi è lui e chi è lei; Jutta Leerdam, la fidanzata influencer di Jake Paul stravince l'Oro nello Speed Skating: storia di un'icona social criticata per essere troppo diva; Jake Paul e Jutta Leerdam sono la coppia d'oro (olimpica) di Milano Cortina 2026 (alla faccia degli haters).
Jutta Leerdam mostra l'intimo alle Olimpiadi e incassa una fortunaA Milano Cortina la campionessa olandese Jutta Leerdam trasforma il gesto virale con Nike in un milione di dollari: anche le lacrime sul podio diventano business ... corrieredellosport.it
Olimpiadi, Jutta Leerdam mostra la biancheria intima dopo l’oro nel pattinaggio di velocità: Dalla Nike intasca un milione di dollariAlle Olimpiadi invernali, tra cronometri, record e medaglie, c’è chi riesce a catalizzare l’attenzione ben oltre la pista. È il caso di Jutta Leerdam, ... thesocialpost.it
LA BOMBASTICA PATTINATRICE OLANDESE JUTTA LEERDAM POTREBBE INCASSARE FINO ... x.com
Quella tra Jake Paul e Jutta Leerdam è una relazione vera e appassionata. Lo youtuber e pugile non risparmia attenzioni alla campionessa olimpica di pattinaggio. I particolare c ’è una regola che lui segue tutte le sere facebook