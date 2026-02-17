Jeep Compass in promozione | i vantaggi delle offerte sulle versioni ibride ed elettrica

Jeep lancia una promozione sulla Compass per attirare più clienti, offrendo sconti sulle versioni ibride ed elettriche fino al 28 febbraio 2026. La casa americana, parte del gruppo Stellantis, punta a incentivare l’acquisto di veicoli più ecologici, con prezzi più accessibili rispetto al passato. La campagna comprende tutte e tre le versioni del SUV, che ora si presentano come un’opzione più conveniente per chi cerca sostenibilità e prestazioni.

Completamente rinnovata nel design, negli interni e costruita sulla nuova piattaforma Stla Medium, la Jeep Compass punta a ridefinire il segmento C con una gamma multi-energia. Fino al 28 febbraio 2026 il nuovo Suv della casa americana di proprietà del gruppo Stellantis è proposta con tre diverse offerte finanziarie per le versioni mild hybrid, plug-in hybrid e 100% elettrica. La prima viene proposta con un finanziamento a 434 euro al mese per 48 mesi e un Tan fisso dello 0%. Per chi cerca l'elettrificazione più spinta, la versione plug-in hybrid è disponibile a 249 euro al mese per 35 mesi (Tan 5,49%), stessa rata mensile prevista anche per la variante full electric, che include la wallbox e prevede un Tan del 2,49%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Jeep apre gli showroom e punta sulla nuova compassJeep apre gli showroom italiani nei fine settimana di aprile per presentare la Nuova Compass.

