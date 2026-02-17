Italo porta Starlink sui propri treni | internet satellitare fino a 300 km h

Italo introduce Starlink sui suoi treni per offrire una connessione internet più stabile e veloce. La decisione nasce dalla necessità di migliorare il servizio durante i viaggi ad alta velocità, che raggiungono i 300 kmh. A bordo dei convogli, i passeggeri potranno navigare, lavorare o guardare contenuti in streaming senza interruzioni. La compagnia punta a rendere il viaggio più confortevole e connesso, anche nelle tratte più lunghe.

Italo ha ufficialmente confermato l’arrivo di Starlink sui propri convogli: una novità che promette di rivoluzionare l’esperienza di viaggio con connessione internet stabile e veloce, anche a 300 kmh. Dopo mesi di indiscrezioni, la compagnia ha reso nota l’iniziativa: i passeggeri potranno navigare su internet tramite la rete satellitare di Elon Musk, progettata per garantire performance elevate anche in movimento rapido. Durante i test preliminari, Italo ha registrato velocità superiori ai 400 Mbps e latenze nell’ordine di poche decine di millisecondi. Questi numeri, se confermati su tutti i treni, permetteranno di lavorare in cloud, partecipare a videoconferenze senza interruzioni o fruire di streaming e gaming senza scatti. 🔗 Leggi su Billipop.com

Italo ha annunciato che entro il 2027 equipaggerà tutti i suoi treni con Starlink, il servizio di Internet satellitare di SpaceX, per offrire ai passeggeri una connessione stabile e veloce durante i viaggi.

