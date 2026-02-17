Italia-Svizzera hockey ghiaccio oggi in tv Olimpiadi 2026 | orario playoff programma streaming

L’Italia ha deciso di affrontare la Svizzera nella partita di hockey ghiaccio di oggi, un match che si svolge nella fase ad eliminazione diretta delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sfida, trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, rappresenta un momento cruciale del torneo, dopo le prime tre partite a gironi che hanno già delineato le squadre più forti. La gara si gioca alle ore 20:00 al Mediolanum Forum di Assago, dove i tifosi italiani aspettano una risposta forte dai propri giocatori.

Dopo le tre partite della fase iniziale a gironi, il torneo di hockey ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entra nel vivo: con l'inizio della fase ad eliminazione diretta, che coinvolgerà anche un'Italia pronta a vedersela contro la Svizzera. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI HOCKEY GHIACCIO DALLE 12.10 Oggi, martedì 17 febbraio dalle ore 12.10, il Blue Team se la vedrà contro gli elvetici in un incontro senza domani: chi vince va avanti chi perde va a casa. Partita proibitiva per Larkin e compagni che dovranno cercare in tutti i modi di dare del filo da torcere ai rossocrociati: in palio c'è un eventuale quarto di finale di lusso contro la Finlandia, mercoledì 18 febbraio alle ore 18.