Italia in lutto morta una delle donna simbolo del nostro paese
L’Italia piange la scomparsa di una donna simbolo, morta improvvisamente per una malattia. La sua perdita si avverte forte nelle scuole e nelle piazze, dove era conosciuta e rispettata. Anche chi l’ha incontrata solo di sfuggita ricorda il suo sorriso e la sua energia.
Ci sono persone che non fanno rumore, eppure quando se ne vanno lo senti subito: nelle aule, nei corridoi, perfino nelle parole di chi le ha incrociate solo una volta. In queste ore, a Napoli, il dolore corre veloce e ha un volto preciso. È quello di una donna che per tanti è stata più di un nome: un punto fermo. Il cordoglio attraversa la città e arriva dritto nel cuore del mondo della cultura e dell’istruzione superiore. Messaggi, ricordi, frasi spezzate dalla commozione: chi l’ha avuta come docente, chi ci ha lavorato accanto, chi ha visto da lontano la forza con cui ha saputo guidare un’istituzione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Morta Fiorenza de Bernardi prima pilota di linea in Italia e prima donna comandante del Paese, aveva 97 anni
Se ne va un simbolo della Resistenza, è morta la partigiana Amalia Geminiani: "Una donna dalla mente brillante"Se n’è andata una delle ultime testimoni della Resistenza.
Argomenti discussi: In lutto il mondo del giornalismo italiano, è morta Bianca Maria Piccinino: prima donna a condurre il Tg1; È morta Angela Azzaro, lutto nel mondo del giornalismo; Morta la mamma della Nutella: addio a Maria Franca Ferrero; Lutto ad Alba: è morta Maria Franca Ferrero.
Giornalismo sportivo in lutto: addio a una storica voce del calcio e tifosa del Napoli, morta a 59 anniDal calcio partenopeo degli anni d’oro alla redazione nazionale: una carriera segnata da passione, rigore e amore per lo sport, lasciata a soli 59 anni. notizie.it
Laura Masiello, morta la giornalista a 60 anni: la passione per lo sport, il Napoli e la malattia fulminanteÈ morta in nottata dopo una malattia fulminante Laura Masiello, giornalista dell'Ansa, da tanti anni colonna della redazione sportiva della ... msn.com
“Malattia fulminante!”. Giornalismo italiano in lutto, la conoscevano tutti facebook
Italia e mondo della moda in lutto: è morto a 93 anni Valentino Garavani #CorrieredelloSport #Valentino x.com