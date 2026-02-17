Italia in lutto morta una delle donna simbolo del nostro paese

L’Italia piange la scomparsa di una donna simbolo, morta improvvisamente per una malattia. La sua perdita si avverte forte nelle scuole e nelle piazze, dove era conosciuta e rispettata. Anche chi l’ha incontrata solo di sfuggita ricorda il suo sorriso e la sua energia.

Ci sono persone che non fanno rumore, eppure quando se ne vanno lo senti subito: nelle aule, nei corridoi, perfino nelle parole di chi le ha incrociate solo una volta. In queste ore, a Napoli, il dolore corre veloce e ha un volto preciso. È quello di una donna che per tanti è stata più di un nome: un punto fermo. Il cordoglio attraversa la città e arriva dritto nel cuore del mondo della cultura e dell’istruzione superiore. Messaggi, ricordi, frasi spezzate dalla commozione: chi l’ha avuta come docente, chi ci ha lavorato accanto, chi ha visto da lontano la forza con cui ha saputo guidare un’istituzione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Morta Fiorenza de Bernardi prima pilota di linea in Italia e prima donna comandante del Paese, aveva 97 anni

Se ne va un simbolo della Resistenza, è morta la partigiana Amalia Geminiani: "Una donna dalla mente brillante"Se n’è andata una delle ultime testimoni della Resistenza.

1. CUORE MILLENNIAL: Le storie che ci hanno cresciuti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.