Italhockey fuori dalle Olimpiadi ma il sogno continua | Ora ridate un palazzo e una squadra a Milano!

L'Italhockey non si qualifica per le Olimpiadi di Milano Cortina, e la squadra chiede più spazio e supporto. La mancanza di un palazzetto adeguato a Milano ha impedito alla nazionale di competere al massimo livello. La richiesta è di restituire alla città una struttura sportiva e una squadra forte, per rilanciare il movimento del ghiaccio.

Le Olimpiadi di Milano Cortina sono riuscite a riaccendere la passione per gli sport sul ghiaccio, alzando però anche un grido d'aiuto di una città in cui incredibilmente manca un palazzetto adeguato per far rinascere l'intero movimento. Ripartendo proprio dall'hockey che può rappresentare il volano perfetto: "La volontà è di non perdere l'eredità olimpica. La promessa di istituzioni, Assessorato e Federazione è che non sarà così. La passione c'è, ma senza strutture resta semplicemente tale".