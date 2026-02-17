Israele si espande in Cisgiordania l’annessione passa dal catasto

Israele ha deciso di espandere il suo controllo in Cisgiordania, e questa mossa avviene attraverso la modifica dei registri catastali. Tel Aviv ha approvato nuove norme che permettono di vendere direttamente terreni ai cittadini israeliani non palestinesi, eliminando le limitazioni precedenti. Inoltre, ha reso pubblici i nomi dei proprietari dei terreni, facilitando così l’insediamento di coloni nelle aree contese.

Tel Aviv, 16 febbraio 2026 – L' annessione (di fatto) della Cisgiordania passa dagli immobili. Tel Aviv ha annunciato nuove misure unilaterali per rafforzare il controllo nella regione, facilitando l'insediamento ebraico in Cisgiordania attraverso l' abrogazione del divieto di vendita diretta dei terreni ai non palestinesi e la declassificazione dei registri catastali locali, rendendo così pubblici i nomi dei proprietari. Due mosse che esporranno i proprietari palestinesi – secondo chi si oppone alla normativa – alle pressioni delle società immobiliari e degli stessi coloni per spingerli a vendere i propri beni.