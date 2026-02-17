Irregolarità in una rivendita di minimoto e scooter | sanzioni per tremila euro

La polizia ha scoperto irregolarità in una rivendita di minimoto e scooter a Catania, causando sanzioni per tremila euro. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato documenti in regola e attrezzature non conformi alle norme di sicurezza. La verifica si è concentrata nel quartiere di corso Indipendenza, dove gli agenti hanno ispezionato più attività commerciali. La presenza delle forze dell’ordine ha portato a una serie di controlli approfonditi sui titoli autorizzativi e sulle condizioni di vendita.

Dalle verifiche è emerso che la titolare dell'attività esercitava la vendita al pubblico senza la Scia obbligatoria. Disposta la chiusura dell'attività fino alla regolarizzazione delle autorizzazioni Durante i controlli, è stata individuata una rivendita di minimoto e scooter che aveva esposto i mezzi sul marciapiede, occupando abusivamente una porzione significativa di suolo pubblico. Per questo motivo è stata elevata una sanzione di 110 euro. Dalle verifiche è emerso che la titolare dell'attività esercitava la vendita al pubblico senza la Scia obbligatoria. Per questa violazione è stata comminata una sanzione di circa 3.