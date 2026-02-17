Iran Ucraina e Russia Troppi incontri in un giorno per Witkoff a Ginevra

Steve Witkoff, inviato di Donald Trump, ha partecipato a troppi incontri a Ginevra in un solo giorno perché si occupa di negoziare accordi tra Iran, Ucraina e Russia. Durante le riunioni, ha incontrato rappresentanti di tutte e tre le nazioni, cercando di trovare punti di incontro su questioni di sicurezza e diplomazia. Witkoff ha anche visitato alcuni hotel della città, dove si sono svolti diversi colloqui riservati.

La giornata di oggi degli emissari di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, a Ginevra sarà particolarmente intensa. Si apre con l'incontro con il ministro degli Esteri dell'Iran, Abbas Araghchi, e prosegue con il trilaterale con le delegazioni dalla Russia e dall'Ucraina. In un giorno, la diplomazia americana vuole mostrare di poter risolvere due conflitti. Il ministro Araghchi finora ha chiuso a ogni richiesta: Teheran non intende neppure congelare il proprio programma nucleare. Gli iraniani provano a usare con gli americani il metodo russo, offrendo possibilità di affari con Teheran, ma per Washington il regime della Repubblica islamica non vale quanto quello russo e la Casa Bianca vuole una rinuncia di valore per ritirare la minaccia delle portaerei in medio oriente puntate contro l'Iran.