Iran | Teheran ' revoca sanzioni parte integrante negoziati'

Il governo iraniano ha dichiarato che eliminare le sanzioni è fondamentale per portare avanti i negoziati, dopo che i funzionari hanno invitato esperti economici a partecipare ai colloqui. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e si concentra sulla volontà di riavvicinarsi agli accordi internazionali. In particolare, Teheran sottolinea che la presenza di tecnici specializzati aiuta a trovare soluzioni pratiche e concrete.

Teheran, 17 feb. (Adnkronos) - "La revoca completa delle sanzioni è parte integrante di qualsiasi processo diplomatico e la presenza di esperti economici e tecnici nel ciclo di colloqui ne è un segno". Lo hanno sottolineato fonti iraniane a Tasnim, dopo che l'agenzia di stampa aveva riferito che "Teheran ha accettato di entrare nel processo negoziale dopo aver ricevuto il messaggio che l'argomento sarebbe stato solo la questione nucleare".

L’Iran annuncia di essere pronto a diluire l’uranio arricchito se gli Stati Uniti e le altre potenze rimuoveranno le sanzioni economiche.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha chiarito che il programma missilistico del paese non entra nei negoziati con gli Stati Uniti.

Hours Before Talks With US, Iran Reveals What's Different In New Round Vs 2025 Nuclear Negotiations

