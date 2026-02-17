Iran, si alza la tensione. Al via esercitazioni militari

L'Iran ha avviato esercitazioni militari, una mossa che aumenta la tensione con gli Stati Uniti. Il governo di Teheran ha annunciato l’operazione, che coinvolge diverse unità dell’esercito, come risposta alle recenti tensioni diplomatiche. Le esercitazioni si svolgono in un momento in cui i negoziati di Ginevra continuano, anche se ancora senza risultati concreti.

Resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Mentre Teheran definisce costruttivi i colloqui di Ginevra, possibile un ulteriore round di negoziati. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

