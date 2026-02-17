Iran deputato strappa foto Mattarella

Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha strappato le foto dei leader europei, tra cui quella di Mattarella, durante la prima seduta del Parlamento di Teheran. La sua azione vuole mostrare chiaramente il disappunto dell’Iran nei confronti dell’Europa e delle sue decisioni politiche. Zarei ha deciso di agire in modo deciso, evidenziando la rottura tra il governo di Teheran e le nazioni occidentali. In quel momento, le immagini dei leader europei sono state tolte dalle pareti, creando scompiglio tra gli altri deputati.

20.27 Il deputato iraniano Mojtaba Zarei, durante la sessione inaugurale del Parlamento di Teheran,strappa foto dei leader europei tra cui Mattarella a sottolineare la frattura dall'Iran e l'Occidente.Il gesto era anche in risposta all'europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri che aveva fatto lo stesso con un ritratto di Khamenei. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha deciso di convocare l'ambasciatore della Repubblica islamica a Roma, denunciando un "atto ostile nei nostri confronti".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

