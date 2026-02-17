Iran deputato strappa foto di Mattarella e leader Ue Tajani

Un deputato iraniano ha strappato una foto di Mattarella e dei leader Ue, causando una crisi diplomatica tra Italia e Iran. L’atto si è verificato durante una riunione pubblica, dove l’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti. L’Italia ha risposto convocando l’ambasciatore iraniano per chiedere spiegazioni.

L’Offesa Diplomatica: Strappata Foto di Mattarella, Italia Convoca Ambasciatore Iraniano. Un gesto di protesta eclatante ha scosso le relazioni tra Italia e Iran: un deputato iraniano ha strappato una fotografia che ritraeva il Presidente della, Sergio Mattarella, insieme ad altri leader europei. L’incidente, avvenuto durante la sessione inaugurale del Parlamento iraniano, ha provocato la convocazione dell’ambasciatore iraniano a Roma da parte del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, in una escalation di tensione diplomatica. Un Gesto Ostile nel Parlamento Iraniano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Iran, deputato strappa in aula le foto di Mattarella e dei leader UEUn deputato iraniano ha preso le foto di Mattarella e dei leader dell’Unione Europea e le ha strappate davanti a tutti in aula.

Iran, deputato Teheran strappa una foto dei leader europei: c’è anche MattarellaIl deputato di Teheran Mojtaba Zarei ha preso un foglio con le immagini dei leader europei e lo ha strappato davanti ai colleghi, durante una seduta del Parlamento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.