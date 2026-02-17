Intervista esclusiva per l’Italia a D’LO BROWN
D’Lo Brown, ex campione Intercontinentale ed Europeo della WWE, si trova in Italia per un evento speciale. La sua presenza è stata annunciata dopo aver annunciato un nuovo progetto legato al suo passato nel wrestling. La sua visita ha attirato l’attenzione di molti fan, che hanno potuto incontrarlo di persona nel centro città.
Dopo avervi portato su queste pagine un interessante, quanto inedita, intervista con il due volte Hall of Famer (WWE e TNA ndr) D-Von Dudley, per questa occasione abbiamo con noi l’ex campione Intercontinentale ed Europeo della WWE, nonché storico Vice President degli Aces and Eights in TNA, D’Lo Brown. Per la realizzazione dell’intervista, si ringrazia la disponibilità del manager di D’Lo e gli intervistatori Aldo Fiadone e Andrea Di Simone.. Partiamo con il tema European Title, una cintura agguantata per ben quattro volte da D’Lo, record raggiunto solo da lui e William Regal. “Il titolo europeo mi ha fatto sentire davvero importante, è stato qualcosa di unico e mi ritengo felice di averlo vinto per ben 4 volte come fatto anche da William. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
