Inter Juventus la BordoCam si svela le prime indiscrezioni | la scelta di Bastoni e la confessione di Lautaro Martinez
La BordoCam ha mostrato le prime immagini che rivelano dettagli sulla partita tra Inter e Juventus, un match che ha già fatto discutere molto. Si vedono chiaramente le scelte di Bastoni e le parole di Lautaro Martinez, che ha ammesso di aver avuto qualche dubbio prima di scendere in campo. Una delle riprese cattura un momento in cui Lautaro si confida con un compagno, aggiungendo un elemento concreto alle voci di tensione tra i giocatori.
Inter News 24 Inter Juventus, la BordoCam svela le prime anticipazioni per le tante polemiche del Derby d’Italia: da Bastoni a Lautaro. C’è un’attesa febbrile per la giornata di oggi, martedì 17 febbraio, con DAZN pronta a lanciare due contenuti che promettono di far discutere per settimane. Riflettori accesi su OpenVar, per gli audio arbitro-sala video, ma soprattutto su BordoCam, che svelerà i dialoghi inediti di Inter-Juventus. Al centro del ciclone resta l’episodio del doppio giallo a Kalulu dopo il contatto con Bastoni: un momento che ha indirizzato la sfida scudetto e che ora viene analizzato nei minimi dettagli attraverso le telecamere a bordocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, Lautaro Martinez svela: «L’Inter deve vincere sempre, le due sconfitte ci hanno fatto male»
Lautaro Martìnez giura amore all’Inter: «Champions un’ossessione, restare è stata una scelta di cuore»
Lautaro Martínez, attuale capitano dell’Inter, ha ribadito il suo impegno e il suo attaccamento alla squadra.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Kalulu-Bastoni, Bordocam svela i retroscena di Inter-Juventus e la frase di Lautaro: Non è giallo ma ormai l'arbitro ha fischiato; Inter - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT; Inter-Juve, Lautaro a Kalulu: Non è giallo ma ormai ha fischiato!; Gol, errori e rimpianti: tutti i momenti di Juventus-Lazio BordoCam.
Inter-Juventus, i dialoghi da Bordocam: Bastoni non scagiona Kalulu, Dimarco: ormai ha fischiato e Lautaro: il giallo non c'èNel nuovo episodio di BordoCam l'attesissimo confronto durante il rosso a Kalulu in Inter-Juventus. calciomercato.com
Inter-Juve, Dimarco che ride e la scena inedita che scatena la rabbia: Tanto ormai ha fischiato…La clamorosa simulazione di Bastoni e l’ingiusta espulsione di Kalulu: spuntano nuovi dettagli nell’anticipazione del format BordoCam di Dazn ... tuttosport.com
Luciano Spalletti bacchetta Cristian Chivu in conferenza stampa Inter-Juventus fa ancora parlare: il tecnico bianconero difende il suo Pierre Kalulu e manda un messaggio all'allenatore nerazzurro UEFA #Spalletti #Kalulu #Chivu #InterJuventus facebook
. @SerieA, Simonelli: “Caso Inter-Juventus Non si viene qui per litigare di cose di campo” x.com