Inter-Juve un messaggio a Roberto Saviano | come si sente un nerazzurro

Luciano Moggi ha detto che gli errori arbitrali sono normali perché gli arbitri sono esseri umani, ma questa frase si applica anche alla recente partita tra Inter e Juventus. Durante la gara, l’arbitro ha commesso alcune decisioni contestate che hanno acceso le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La sfida ha inoltre portato alla luce le tensioni tra le due squadre e ha fatto parlare molto sui social, con tifosi nerazzurri che hanno inviato messaggi di supporto a Roberto Saviano.

L’arbitro è un uomo e come tale può sbagliare: è una frase che ho sentito ripetere cento, mille volte da Luciano Moggi, quando gli toccava commentare qualche vittoria non del tutto cristallina della sua Juventus. Infatti oggi in pochi criticano l’arbitro. Se la prendono tutti con Alessandro Bastoni, il difensore dell’Inter che ha simulato di aver subito un fallo e provocato l’espulsione di un avversario. La partita era sull’1-1, l’occasione più grande l’avevano avuta i nerazzurri e nessuno può dire che la squadra di Milano non avrebbe vinto lo stesso. Anche questa affermazione è un copia e incolla di tante frasi che ho sentito dire dagli juventini, tifosi e dirigenti, quando eravamo noi a sentirci derubati e loro a dover giustificare il maltolto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Inter-Juve, un messaggio a Roberto Saviano: come si sente un nerazzurro... Inter-Juve, Roberto Saviano picchia duro su Marotta: "Serie A falsata" Roberto Saviano ha criticato duramente Giuseppe Marotta, accusandolo di falsare la Serie A e di compromettere la credibilità del calcio italiano. Roberto Saviano lancia insinuazioni e veleni contro l’Inter e si becca un querelone. Marotta: “Non so chi sia” Roberto Saviano ha rivolto accuse all’Inter, provocando una querela ufficiale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A, Inter-Juventus 3-2. Polemiche a San Siro. Gol e highlights; Inter-Juventus, messaggio di Chivu alla squadra: il mantra dell'allenatore a pochi giorni dal derby d'Italia; Marotta furioso con Saviano dopo Inter-Juventus: Non so chi sia. L'attacco dello scrittore: Campionati falsati; Comolli e Chiellini: Inter-Juve vergogna davanti a tutto il mondo, è il punto di non ritorno. Cosa ha detto Roberto Saviano su Inter-Juve e cosa ha replicato MarottaDopo Inter-Juve, Roberto Saviano accusa Marotta di «falsare i campionati». L’ad nerazzurro risponde: «Non voglio dargli importanza», difendendo Bastoni dalla «gogna mediatica» ... famigliacristiana.it LA PENNA STOP Arbitro La Penna verso lo stop di un mese dopo Inter-Juve. Scatta la denuncia per minacce di morteLe parole di Gianluca Rocchi, il giorno dopo Inter-Juventus, avevano già lasciato intendere quale sarebbe stata la linea del designatore arbitrale sul futuro immediato di Federico La Penna, finito al ... statoquotidiano.it Luciano Spalletti bacchetta Cristian Chivu in conferenza stampa Inter-Juventus fa ancora parlare: il tecnico bianconero difende il suo Pierre Kalulu e manda un messaggio all'allenatore nerazzurro UEFA #Spalletti #Kalulu #Chivu #InterJuventus - facebook.com facebook Il retroscena di Dazn su Inter-Juve x.com